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Recep Topal'dan bronz madalya

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda erkekler serbest stil 61 kiloda Recep Topal, bronz madalya kazandı.

06 Mayıs 2018 Pazar 19:12
Recep Topal'dan bronz madalya

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda erkekler serbest stil 61 kiloda Recep Topal, bronz madalya kazandı. Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nde düzenlenen organizasyonun son gününde Recep, bronz madalya maçında Belaruslu Niurhun Skrabin ile karşılaştı.

Kaspiysk kentindeki Ali Aliyev Spor Salonu’nda yapılan müsabakada milli güreşçi, Belaruslu rakibi karşısında 6-2 öne geçti. Skrabin’in son bölümde aldığı puanlarla müsabaka 6-6 bitti.

Recep, 4 puanlık oyun yaptığı için bronz madalyanın sahibi oldu. Milli güreşçi, elemelerde Ermeni Garik Barseghyan’ı sayı tuşuyla, çeyrek finalde de Bulgar Vladimir Vladimirov Dubov’u 15-10 yenmişti.

Recep, Rus Gadzhimurad Rashidov ile yaptığı yarı final müsabakasını ise kaybetmişti. Bu kiloda altın madalyayı ev sahibi Rusya’dan Rashidov kazanırken, Gürcü Beka Lomtadze gümüş madalyada kaldı. Diğer bronz madalyayı ise Rumen Ivan Guidea elde etti.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 19:12
  1. Recep Topal
  2. Avrupa Güreş Şampiyonası

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