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Reçber'in oğlu Fenerbahçe'de

Fenerbahçe’nin efsane kalecilerinden Reçber’in oğlu Mehmet Burak Reçber, Galatasaray altyapısından Fenerbahçe'ye transfer oldu.

22 Ekim 2018 Pazartesi 13:00
Reçber'in oğlu Fenerbahçe'de

Galatasaray altyapısında forma giyerken sosyal medya hesabından Fenerbahçe ile ilgili paylaşımlar yapan ve Sarı Kırmızılı taraftarların tepkisini alan Rüştü Reçber'in oğlu Mehmet Burak Reçber, Fenerbahçe altyapısına katıldı.

Sosyal medya hesabından Fenerbahçeli olduğunu belirten Burak, Fenerbahçe'nin ve Milli Takımın efsane kalecisi Rüştü Reçber'in oğlu olan 12 yaşındaki Burak Reçber, yaptığı paylaşımın ardından Galatasaraylı taraftarlar sert eleştirilere maruz kalmıştı.

HOŞGÖRÜ DAVETİ YAPILMIŞTI
Yaşanan gelişmelerin ardından Galatasaray’ın Twitter’daki akademi hesabından konuyla ilgili bir açıklama yapıldı ve taraftarları hoşgörüye davet edilmişti.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 13:00
  1. rüştü reçber
  2. burak reçber

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