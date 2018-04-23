Real Sociedad tarihe geçti!

Real Sociedad ilginç bir rekora imza attı. Bu hafta karşılaştıkları Malaga maçında 90 dakika boyunca hiç faul yapmayan Bask ekibi, bu alanda da ilginç bir rekora imza atmış oldu.

Maçı 'sıfır' faülle tamamlayan Sociedad, Avrupa'nın 5 büyük liginde son 10 yılda bir maçı faül yapmadan tamamlayan ilk takım olarak tarihe geçti. Maçı Morales ve Youssef'in golleriyle 2-0 kazanan Malaga, rakibinin faülüne maruz kalmadan karşılaşmayı tamamlamış oldu.