Real Madrid'de Mourinho krizi: Gelirse gideriz
Real Madrid'de Portekizli teknik adam Mourinho'nun takımın başına getirileceği iddiaları büyük krize yol açtı. Bale, Marcelo ve Benzema gibi isimler bu transfere ısrarla karşı çıkıyor.11 Mart 2019 Pazartesi 17:03
Real Madrid takımın başına Jose Mourinho’yu getirmeyi planlarken takımdaki bazı futbolcular bu durumdan hoşnut değil.
Kötü bir sezon geçiren Real Madrid’de başkan Florentino Perez, takımın başına yeniden Jose Mourinho’yu getirmenin hesaplarını yapıyor. İspanyol basınında çıkan haberlere göre ise takımdaki bazı futbolcular, Mourinho’nun gelmesi durumunda takımdan ayrılacak.
“Mourinho gelirse giderim"
Mou’nun Real Madrid’in başında olduğu 2010-13 yılları arasında Portekizli teknik adamla ciddi sorunlar yaşayan Sergio Ramos, Florentino Perez’in bu kararından dönmesini istiyor. Bununla da yetinmeyen başarılı futbolcu, 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen Mourinho’nun gelmesi halinde sezon sonunda takımdan ayrılacağını yönetime iletti.
Bale, Marcelo ve Benzema istemiyor
Real Madrid’deki Mourinho çatlağı Ramos’la da sınırlı değil. Takımın önemli futbolcularından Gareth Bale, Marcelo ve Karim Benzema da Portekizli çalıştırıcının transferine karşı.
Real Madrid başkanı Florentino Perez ise tüm bu tabloya rağmen Jose Mourinho’yu takımın başına getirmekte kararlı.
Bugün karar verilecek
Real Madrid, bugün yapacağı yönetim kurulu toplantısında Jose Mourinho'nun takımın başına getirilmesi konusunu görüşüp kesin kararını verecek.
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