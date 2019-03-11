Real Madrid'de Mourinho krizi: Gelirse gideriz

Real Madrid takımın başına Jose Mourinho’yu getirmeyi planlarken takımdaki bazı futbolcular bu durumdan hoşnut değil.

Kötü bir sezon geçiren Real Madrid’de başkan Florentino Perez, takımın başına yeniden Jose Mourinho’yu getirmenin hesaplarını yapıyor. İspanyol basınında çıkan haberlere göre ise takımdaki bazı futbolcular, Mourinho’nun gelmesi durumunda takımdan ayrılacak.

“Mourinho gelirse giderim"

Mou’nun Real Madrid’in başında olduğu 2010-13 yılları arasında Portekizli teknik adamla ciddi sorunlar yaşayan Sergio Ramos, Florentino Perez’in bu kararından dönmesini istiyor. Bununla da yetinmeyen başarılı futbolcu, 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen Mourinho’nun gelmesi halinde sezon sonunda takımdan ayrılacağını yönetime iletti.

Bale, Marcelo ve Benzema istemiyor

Real Madrid’deki Mourinho çatlağı Ramos’la da sınırlı değil. Takımın önemli futbolcularından Gareth Bale, Marcelo ve Karim Benzema da Portekizli çalıştırıcının transferine karşı.

Real Madrid başkanı Florentino Perez ise tüm bu tabloya rağmen Jose Mourinho’yu takımın başına getirmekte kararlı.

Bugün karar verilecek

Real Madrid, bugün yapacağı yönetim kurulu toplantısında Jose Mourinho'nun takımın başına getirilmesi konusunu görüşüp kesin kararını verecek.