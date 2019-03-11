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Real Madrid'de efsane geri dönüyor...

İspanyolların dünya devi Real Madrid, teknik direktör Santiago Solari ile yollarını ayırıp takımın başına Fransız çalıştırıcı Zinedine Zidane'ı getiriyor.

11 Mart 2019 Pazartesi 18:20
Real Madrid'de efsane geri dönüyor...

Real Madrid'de saha içinde beklenen sonuçların gelmemesi üzerine başkan Florentino Perez hamlesini yaptı. Teknik direktör Santiago Solari'ye yolların ayrılacağı gün içinde bildirildi ve eski teknik direktör Zinedine Zidane ile anlaşmaya varıldı. İspanya ve Fransa basını iddiaları doğruladı.

Zidane'ın sezon sonuna kadar Real Madrid'in başında olacağı ve sonrasında yapılacak görüşmeyle geleceğinin belirleneceği kaydedildi.

Real Madrid'de 3 Şampiyonlar Ligi zaferi

Real Madrid'in başına Ocak 2016'da dönen ve 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan Fransız teknik adam, Süper Kupa ve Kulüpler Dünya Kupası'nı da kazanarak önemli bir başarıya imza atmıştı. 9 ay önce görevinden ayrılan Zidane'ın ardından Real Madrid bu sezon tarihinin en başarısız sezonlarından birini geçirdi.

27 hafta sonunda 51 puanla 3. sırada yer alan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde de Ajax'a son 16 turunda elenerek büyük bir sürpriz yaşadı.

Avrupa basınında Zidane başlıkları şu şekilde:

L'Equipe: "Zidane tekrar Madrid'de"
El Mundo Deportivo: "Zidane geri döndü"
Marca: "Yine Zidane çalıştıracak."
ABC: "Zidane yuvasına döndü"
AS: "Zidane teknik direktörlüğe Real Madrid ile döndü."

 

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 18:20
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