Real Madrid, Zinedine Zidane'ı açıkladı

İspanyolların dünya devi Real Madrid, Zinedine Zidane ile 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.
11 Mart 2019 Pazartesi 20:38
Real Madrid, Zinedine Zidane ile 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.
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