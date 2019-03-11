Real Madrid, Zinedine Zidane'ı açıkladı İspanyolların dünya devi Real Madrid, Zinedine Zidane ile 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Real Madrid, Zinedine Zidane ile 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşme imzalandığını açıkladı. Ayrıntılar geliyor...

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