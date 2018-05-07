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Real Madrid-Liverpool finalinin hakemi açıklandı

Avrupa’nın en önemli futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid-Liverpool finalini Sırp hakem Milorad Mazic yönetecek.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 14:14
Real Madrid-Liverpool finalinin hakemi açıklandı

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Real Madrid ile Liverpool arasında 26 Mayıs Cumartesi günü Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final maçında Milorad Mazic görev alacak.

 Mazic'in yardımcılıklarını Sırbistan'dan Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic yapacak. Fransız Clement Turpin'in dördüncü hakem olacağı final karşılaşmasında, Sırp Nenad Djokic ve Danilo Grujic ilave yardımcı hakem görevini üstlenecek. Mücadelenin yedek hakemi ise Sırp Nemanja Petrovic olacak.

AVRUPA LİGİ FİNALİNİ YÖNETECEK HAKEM BELLİ OLDU 

Öte yandan İspanya'nın Atletico Madrid ile Fransa'nın Olympique Marsilya takımları arasında 16 Mayıs Çarşamba günü Fransa'nın Lyon şehrinde yapılacak UEFA Avrupa Ligi finalinde ise Hollandalı hakem Björn Kuipers düdük çalacak.

 

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 14:14
  1. Şampiyonlar Ligi
  2. Real Madrid
  3. Lİverpool

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