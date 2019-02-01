Real Madrid Kral Kupası'nda yarı finalde Kral Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Girona'yı 3-1 yenen Real Madrid yarı finale kaldı

MADRİD (AA) - İspanya futbol Kral Kupası çeyrek finali rövanşında deplasmanda Girona'yı 3-1 yenen Real Madrid yarı finale çıktı. Girona'daki Montivili Stadı'nda oynanan karşılaşmada Real Madrid'in gollerini Karim Benzema (Dk. 27 ve Dk. 43) ve Marcos Llorente (Dk. 76) attı. Ev sahibi takımın tek golü ise 71. dakikada Pedro Porro'dan geldi. Çeyrek finalin ilk maçında sahasında 4-2 kazanan Real Madrid, rövanşta adlığı 3-1'lik galibiyetle adını yarı finale yazdırdı. Kral Kupası'nda Real Madrid, Barcelona, Real Betis ve Valencia'nın kaldığı yarı finalde kura çekimi cuma günü yapılacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.