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Real Madrid, en pahalı transferi Hazard'ı tanıttı

Real Madrid, kulüp tarihinin en pahalı transferi Eden Hazard taraftarların önüne çıktı- Eden Hazard:- "Çocukluğumdan beri hayalim bu kulüpte oynamaktı"- Real Madrid Kulüp Başkanı Florentino Perez:- "Hazard, dünyanın en iyi futbolcularından biri ve şimdi Real Madrid'in futbolcusu. Sevgili Hazard, Bernabeu bundan böyle senin evin"

13 Haziran 2019 Perşembe 22:01
Real Madrid, en pahalı transferi Hazard'ı tanıttı

MADRİD (AA) - İspanya'nın Real Madrid Kulübü, yeni transferi Belçikalı Eden Hazard'ı basına ve taraftarlara tanıttı.

Santiago Bernabeu Stadı'nda yapılan Hazard'ın tanıtımına, Real Madrid Kulüp Başkanı Florentino Perez, kulübün dış ilişkiler sorumlusu Emilio Butragueno, yönetim kurulu üyeleri, kulübün elçilerdinden Roberto Carlos ve Alvaro Arbeloa, Belçikalı futbolcunun ailesi ve 50 bine yakın taraftar katıldı.

Şeref tribünün olduğu alanda yapılan tanıtımda konuşan Hazard, "Çocukluğumdan beri hayalim bu kulüpte oynamaktı." dedi.

Real Madrid'de henüz forma numarası belli olmayan Hazard, "Bu statta en kısa zamanda Real Madrid formasıyla oynamayı ve bir çok kupa kazanmayı istiyorum." diye konuştu.

Real Madrid Kulüp Başkanı Florentino Perez ise "Bugün Real Madrid için büyük bir mutluluk, özel bir heyecanımız var. Olağanüstü, farklı, futbolu olağan üstü hale getiren futbolculardan biri kulübümüzde. Hazard, dünyanın en iyi futbolcularından biri ve şimdi Real Madrid'in futbolcusu. Sevgili Hazard, Bernabeu bundan böyle senin evin." ifadelerini kullandı.

Perez, "Real Madrid efsanesi, dünyanın en iyi futbolcularıyla devam etmeli. Biz Real Madridiz ve şimdi daha fazla kupa istiyoruz. Olağanüstü bir kadromuz var ve bunu yöneten, çok sevdiğimiz bir teknik direktörümüz Zinedine Zidane var." şeklinde konuştu.

Hazard, Real Madrid ile anlaşmaya vardığı 5 yıllık sözleşmesini başkan Perez ile birlikte imzaladı.

Bu arada, İngiltere'nin Chelsea Kulübü'nden 100 milyon avroya transfer edilen Hazard, Real Madrid kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu. İspanyol kulübünün Hazard'dan önceki en pahalı transferi, 2009 yılında Manchester United'tan 96 milyon avroya kadrosuna kattığı Cristiano Ronaldo olmuştu.

Hazard'ı görmek için Santiago Bernabeu Stadı'na yaklaşık 50 bin taraftar gelirken, Real Madrid'in futbolcu tanıtımındaki en fazla taraftar katılımı rekoru 2009 yazında Cristiano Ronaldo'da (70 bin) olmuştu.

Belçikalı 28 yaşındaki forvet oyuncusu Hazard, kariyerine 2007 yılında Fransa'nın Lille takımında başlarken, 2012'de Chelsea'ye transfer oldu. İngiliz takımı ile geçen sezon sonunda UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Hazard, 352 karşılaşmada 110 gollük performans sergiledi.



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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 22:01
  1. Eden Hazard
  2. futbolcu tanıtımı
  3. İspanya'dan futbol
  4. Real Madrid
  5. Santiago Bernabeu Stadı

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