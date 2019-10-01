Real Madrid Club Brugge maçı kaç kaç bitti? Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında Real Madrid ile Club Brugge karşı karşıya geldi. Peki, Real Madrid Club Brugge maçı kaç kaç bitti?

Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında Real Madrid ile Club Brugge karşı karşıya geldi. Peki, Real Madrid Club Brugge maçı kaç kaç bitti? Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı başladı. Temsilcimiz Galatasaray'ın bulunduğu A Grubu'nda gecenin ilk maçı Real Madrid ile Club Brugge arasında oynandı. İşte, Real Madrid Club Brugge maçının detayları… CANLI SKOR: 2-2 55. Sergio Ramos, Dk.85 Casemiro / Dk.9 ve 39 Dennis Mücadeleye hızlı başlayan taraf Club Brugge oldu. 9. dakikada Dennis konukekibi 1-0 öne geçiren golü ağlarla buluşturdu. 39. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Dennis hem kendisinin hem de takımının 2. golünü kaydetti: 0-2 Maçın ilk yarısını Club Brugge'nin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Karşılaşmanın 55. dakikasında Sergio Ramos farkı 1'e indirdi: 1-2 85. dakikada Casemiro, Real Madrid adına eşitliği sağladı: 2-2 Mücadelede başka gol olmayınca taraflar sahadan 1’er puanla ayrıldı.

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