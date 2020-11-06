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Biyografi Razi Canikligil kimdir nerelidir?
Biyografi

Razi Canikligil kimdir nerelidir?

CNN Türk'te, Hande Fırat’ın sunduğu Gece Görüşü programına katılan Razi Canikligil, Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin’e ağır hakaretlerde bulundu. Haraketler sonrası canlı yayında Zafer Şahin ile Razi Canikligil arasında tartışma çıktı. Peki Razi Canikligil kimdir? Razi Canikligil nerelidir?

Yeniakit Publisher
2020-11-06 08:12:00 -

ABD vatandaşı da olan Razi Canikligil, CNN Türk'te ABD başkanlık seçimlerini yorumlarken, Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin’e ağır haraketlerde bulundu. Haraketler sonrası canlı yayında sözlü tartışmanın dozu bir hayli yükseldi. Joe Biden taraftarı olan Razi Canikligil tartışma boyunca agresif tavırlarını sürdürü. Peki kim bu Razi Canikligil? Razi Canikligil nerelidir? Razi Canikligil aslen nereli?

Razi Canikligil kimdir?

Razi Canikligil, İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun oldu ve 1997-1998 yıllarında New York Üniversitesi "Profesyonel Çalışmalar" programına katılarak "Reklam ve Pazarlama" sertifikası aldı. Gazetecilik mesleğine 1985 yılında Ses ve Hayat dergilerinde muhabir olarak başlayan Razi Canikligil,  1988 yılında Hürriyet gazetesine geçtikten sonra 1990 yılında yine Hürriyet'in New York bürosunda gazetecilik mesleğine devam etti. ABD'deki üç ayrı eyaletteki maksimum güvenli federal cezaevlerine ABD Adalet Bakanlığı'ndan aldığı özel izinlerle girerek röportajlar da yapan Razi Canikligil, Birleşmiş Milletler (BM), ABD siyaseti, ekonomi, sağlık, bilim, spor, sanat, federal mahkeme davaları hakkında haberler yapıyor.

 

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