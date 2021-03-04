Raylı sistem, 5 yılda 3 milyar yolcu taşıdı

Raylı sistemleri tercih eden yolcu sayısı 2016'da 577 milyon 740 bin 392, 2017'de 601 milyon 137 bin 519, 2018'de 663 milyon 67 bin 683, 2019'da 704 milyon 479 bin 482 kişiye ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, İstanbul'un nüfusu 2020 yılında 15 milyon 462 bin 452. Buna göre raylı sistemlerle 5 yılda kentin nüfusunun 189 katına denk gelen yolcu taşındı.