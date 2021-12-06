  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kültür - Sanat ‘Rayiha’ sergisi göz kamaştırdı
Kültür - Sanat

‘Rayiha’ sergisi göz kamaştırdı

Başakşehir’de, “Rayiha” adlı geleneksel sanatlar sergisi ziyarete açıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 17:45:00 - 2021-12-06 17:47:31
‘Rayiha’ sergisi göz kamaştırdı

Ebru, tezhip, minyatür ve hat sanatı eselerinden oluşan serginin açılışında konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sanata ve sanatçıya her zaman destek vereceklerini söyledi.

6 kadın sanatçı tarafından ebru, tezhip, minyatür ve hat sanatı eserleriyle hazırlanan “Rayiha” adlı sergi, Başakşehir Millet Kıraathanesi’nde sanatseverlerle buluştu. 63 eserin yer aldığı serginin açılışını Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu yaptı.

Sanatın şehri Başakşehir’de yeni bir serginin açılışını yapmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Kartoğlu, “Böyle güzel bir sergide yer almak beni çok heyecanlandırdı. Bu heyecanı sizlerin gözünde de görüyorum. Emeklerin böyle güzel mekânlarda eser olarak sunulması değerini ve kıymetini de artırıyor. Sergide birbirinden kıymetli eserleri görme ve hikâyelerini dinleme fırsatı bulacağız” dedi.

d

Başakşehir’de sanata ve sanatçıya her zaman destek verdiklerine dikkat çeken Başkan Kartoğlu, “Bunu her geçen gün genişletmek ve üzerine katmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kısa süre içerisinde faaliyete geçecek olan yeni belediye binamızda da muhteşem bir sanat merkezimiz olacak. Sizler de kıymetli eserlerinizi bu mekânlarda da sergileme fırsatı bulacaksınız” ifadelerini kullandı.

Güzel olan koku anlamına gelen “Rayiha”adlı sergi, 31 Aralık’a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dolar, bir yıl içinde o seviyeye ulaşacak
Ekonomi

Dolar, bir yıl içinde o seviyeye ulaşacak

Ekonomist Evren Devrim Zelyut, doların 12 ay içinde 16.99 lira olacağını iddia etti.

Siyaset

"Seçilme hakkını, başörtülü kadınlara tanımadığınız yalan mı?"

Gazeteci Ahmet Hakan, bugünkü yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini hatırlatarak "E haksız mı birader? Tüm kadınlara tanınan seçilme..
'Erdoğan dolara o gün darbe vuracak'
Ekonomi

'Erdoğan dolara o gün darbe vuracak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar'a gerçekleştirdiği ziyarette 12 yeni anlaşma imzalanacağı öğrenildi. Anlaşmalar sonrası yükseliş..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay