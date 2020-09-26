Rasulayn'da bombalı terör saldırısı
Biri çocuk, altı sivil yaşamını yitirirken, üç sivil yaralandı
RASULAYN (AA) - Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 1'i çocuk 6 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Rasulayn ilçesi merkezinde bir araca yerleştirilen bomba infilak etti.
Terör saldırısında, 1'i çocuk 6 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı.
Rasulayn'da 2 gün önce de peş peşe terör saldırıları düzenlenmiş, 2 sivil ölmüş, 11 sivil yaralanmıştı.
Saldırıyla ilgili inceleme başlatan yerel güvenlik güçleri, eylemin terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Rasulayn ilçe merkezi, 12 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı.
YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Temır bölgelerinden sık sık Rasulayn ve Tel Abyad'da sivil yerleşimleri hedef alarak terör saldırıları düzenliyor.