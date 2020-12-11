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Aktüel Rasulayn şehitleri memleketlerine uğurlandı
Aktüel

Rasulayn şehitleri memleketlerine uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-12-11 09:48:33 -
Rasulayn şehitleri memleketlerine uğurlandı

ŞANLIURFA (AA) - Suriye'nin Rasulayn ilçesinde yol kontrol noktasına PKK/YPG teröristlerinin düzenlediği bombalı saldırıda şehit olan Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt ile Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar'ın cenazeleri memleketlerine uğurlandı.

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan şehitlerin naaşları, Şanlıurfa GAP Havalimanı'na getirildi.

Buradaki törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişi okundu, Şanlıurfa Müftüsü Mehmet Taştan dua etti.

Askerlerin omzundaki şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları, uçağa konuldu.

Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt'un (34) cenazesi memleketi Antalya'ya, Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar'ın (28) cenazesi ise Ankara'ya gönderildi.

Törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ile kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve askeri yetkililer katıldı.

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