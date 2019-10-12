'Rasulayn kontrol altına alındı' Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat'ın doğusundaki Rasulayn meskun mahali kontrol altına alındı." dedi.

"Rasulayn kontrol altına alındı" Barış Pınarı Harekatı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat'ın doğusundaki Rasulayn meskun mahalinin kontrol altına alındığı bildirildi. ( Hişam el-Homsi - Anadolu Ajansı ) Barış Pınarı Harekatı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat'ın doğusundaki Rasulayn meskun mahalinin kontrol altına alındığı bildirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar sonucunda Fırat'ın doğusundaki Rasulayn meskun mahali kontrol altına alındı.

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