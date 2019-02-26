Rashad Muhammed’in kız arkadaşının ölmediği ortaya çıktı

Süper Lig takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da forma giyen Fransız futbolcu Rashad Muhammed’in trafik kazasında hayatını kaybettiği öne sürülen kız arkadaşının ölmediği ortaya çıktı.

Erzurumsporlu Rashad Muhammed’in Sivasspor maçı öncesi kız arkadaşı Martine Fredriksen’in hayatını kaybettiği iddiası herkesi derinden üzmüştü. Ancak bu ölüm haberi asılsız çıktı. Rashad’ın Norveç’e gidip kendisinden ayrılan kız arkadaşını barışmaya ikna etmek için bu yalana başvurduğu iddia edildi.

Norveç’te yaşayan Martine Fredriksen’in trafik kazasında öldüğü haberine rağmen maça çıkan Rashad’ın bu tutumu büyük yankı uyandırırken, aslında olayın çok farklı olduğu anlaşıldı. Rashad’ın Norveç’e gidip kendisinden ayrılan kız arkadaşını barışmaya ikna etmek için bu yola başvurduğu ortaya çıktı. Çıkan haberlerin ardından hem Norveç hem de Türkiye’den bir sürü mesaj aldığını belirten Martine Fredriksen, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Rashad ile 17 Şubat Pazar gününe kadar sevgiliydik. Linn Kristine ve benimle aynı anda sevgiliymiş. Biz birbirimizi bulduk ve o sabah bunu Rashad’a söyledik. İkimiz de ondan ayrıldık. Sonra o gün bir anda Rashad’ın Norveç’te sevgilisinin öldüğü yönünde haberler çıktı. Herkes bana ’Öldün mü?’, ’Seni tanımak güzeldi’ diye mesajlar atmaya başladı. Haberlerin hepsini takip ettim. Teknik direktörleri Mehmet Özdilek bile inanmış oyuncusuna. Herkes öldüğümü sanıyor ama ben yaşıyorum. Rashad, Türkiye’deki insanları yanıltıyor" şeklinde konuştu.