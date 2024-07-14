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Gündem Raporun detaylarına ulaşıldı! Elektrik akımı faciasının altından CHP'li belediye çıktı
Gündem

Raporun detaylarına ulaşıldı! Elektrik akımı faciasının altından CHP'li belediye çıktı

Yeniakit Publisher
2024-07-14 18:03:00 -
Raporun detaylarına ulaşıldı! Elektrik akımı faciasının altından CHP'li belediye çıktı

İzmir'de sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay'ın hayatını kaybettiği Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporu ortaya çıktı. CHP’li Konak Belediyesi Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun yaşanan faciayı sırıtarak anlattığı facianın arkasından İZSU çıktı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sağanak yağıştan kaçarken sokak ortasında su birikintisine basınca elektrik akımına kapılarak ölen 2 kişi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında görevlendirilen bilirkişi heyeti tarafından oluşturulan ön rapor tamamlandı. 

Bilirkişi heyetinin olay yerinde çektiği videodaki konuşmalarda kısa devrenin zarar gören kablodan kaynaklı olduğu ifade edildi. Kaçağın olduğu kablonun mazgalın altına doğru gittiği görülürken, İZSU ekiplerinin daha önce yaptığı kazı çalışması sırasında kabloya zarar verdiği ortaya çıktı.

Bilirkişi tarafından hazırlanan ön raporda M besleme devresine ait tek damarlı kablolardan birisinin yağmur tahliye mazgalı altına sıkışmış ve yalıtımın zedelenmiş durumda olduğu görüldü. Ölümlere neden olan arızanın M besleme devresindeki faz toprak arızasından kaynaklandığı anlaşıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından atanan bilirkişi tarafından hazırlanan raporda bölgenin Gediz ve İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olduğu belirtilirken, inceleme öncesi ilk olarak elektrik hatlarının olay yerini kapsayan kablo yerleşim fotoğraflarının temin edildiği belirtildi.

Olay yerinde Gediz A.Ş.'ye ait 3 adet alçak gerilim besleme devresinin bulunduğu ifade edilirken, devrelerin beslediği trafo merkezinde yalıtım direnci ölçümlerinin yapılmasına karar verildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

VE M BESLEME DEVRELERİ OLAYA NEDEN OLDU

Alçak gerilim devresinin faz arası yalıtım direnci ölçümlerinde en küçük değer olan 142 kohm çıktı. F ve M kodlu alçak gerilim devrelerinin faz iletkenleri ile toprak arasındaki her iki devrede yapılan ölçüm değeri 0 khm olarak kayıtlara geçti.

Bu durumda olay yerinden geçen F ve M besleme devrelerinin birer faz kablolarının yaşanılan olayın açık nedeni olabileceği ifade edildi. Söz konusu devreleri besleyen trafonun işletme topraklanması direncinin ölçümü 0,75 ohm olarak kaydedildi.

ARIZAYI TESPİT EDECEK HASSASİYETE SAHİP DEĞİLLER

Söz konusu kablolar üzerinden gerçekleşebilecek faz toprak arızalarında, arızayı temizleyecek aşırı akım koruma devre kesicilerinin manyetik açtırma ünitelerinin M kodlu devre kesici için 800 amper ve F kodlu devre kesici için 4000 amper oldukları, bu nedenle arızayı temizleyecek hassasiyete sahip olmadıkları belirlendi.

M BESLEME KABLOSU MAZGALIN ALTINA SIKIŞMIŞ

Arızalı besleme devrelerinin arıza noktasını tespit etmeleri istendi. Test ekibi arıza noktasını tespit edemedi. Bunun üzerine olay yerinde kazı çalışması yapıldı.

M besleme devresine ait tek damarlı kablolardan birisinin yağmur tahliye mazgalı altına altında sıkışmış ve yalıtımın zedelenmiş durumda olduğu görüldü. F besleme devresine ait arızalı faz iletkenine olay yerinde rastlanmadı. Ölümlere neden olan arızanın M besleme devresindeki faz toprak arızasından kaynaklandığı anlaşıldı.

KABLOLARIN ZEMİNE GÖMÜLME DERİNLİĞİ YETERSİZ

Besleme devrelerine ait kabloların zemin yüzeyine göre gömülme derinlikleri ölçüldü. Kablo koruyucu boru altından ölçüldüğünde en derin noktalarda 45 cm, boru üstünden ölçüldüğünde 36 cm olduğu görüldü.

Temasın olduğu noktada ise derinliği mazgalın kalınlığı kadar olduğu görüldü. Normalde sokaklarda 80 cm, koruyucu önlemler alındığında 60 cm derine gömülmesi gerekirken, kabloların derinliğinin yetersiz olduğu tespit edildi.

DRENAJ BORULARI KABLOLARI YÜKSELTMİŞ

Ayrıca kablo derinliğinin 15 cm düştüğü noktada, bu kadar küçük gömülme derinliğine neden olan etkenin, rögar kapağı bitişiğinden geçirilen beyaz renkli drenaj borusunun kabloları kapağa doğru yükseltmesi olarak tespit edildi.

Ayrıca kablo koruyucu borunun bu bölümde iptal edildiği belirlendi.

HER İKİ KURUMUN İHMALİ VAR

İZSU uygulamalarının sonucu bu durumun asli nedenlerinden biri olduğuna kanaat getirildi. Kabloların 36 ve 45 cm aralığındaki derinliğe gömülmüş olmasının da asli nedenlerinden biri olarak Gediz A.Ş. uygulamaları sonucunda yaşandığı raporda ifade edildi. Sonuç olarak her iki kurumun ihmalleri olduğu vurgulandı.

İZSU KAZISINDA KABLOLARIN ZARAR GÖRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Bilirkişi heyetinin olay yerinde çektiği videodaki konuşmalarda kısa devrenin zarar gören kablodan kaynaklı olduğu ifade edildi.

Kaçağın olduğu kablonun mazgalın altına doğru gittiği görülürken, İZSU ekiplerinin daha önce yaptığı kazı çalışması sırasında kabloya zarar verdiği ortaya çıktı.

Kaynak: Sabah

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