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Gündem Rapor vermeyen doktora dayak
Gündem

Rapor vermeyen doktora dayak

Yeniakit Publisher
2024-07-07 10:39:00 -
Rapor vermeyen doktora dayak

Trabzon'da rapor almak isteyen hastaya, rapor veremeyeceğini söyleyen doktora saldırı yaşandı.

Trabzon'da Fatih Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde hizmet veren nöbetçi hekim M.Y. ile hasta ve hasta yakını arasında tartışma yaşandı. Yeşil alanda rapor almak isteyen hastaya doktor, rapor yazamayacağını söylenmesi üzerine tartışma çıktı.

Hasta ve hasta yakını, doktoru darp etti. Darp esnasında doktorun bacağı kırıldı. 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheli S.N.K ve A.S. serbest bırakıldı. Savcılığın karara itiraz edeceği öğrenildi.

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vatandaş

Bu adamlara en büyük cezayı verin doktor dövülmez yeşil alan doktorunun rapor yazma yetkisi yok...
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