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Aktüel Rap müzik sanatçıları uyuşturucunun zararlarına dikkati çekmek için yarışacak
Aktüel

Rap müzik sanatçıları uyuşturucunun zararlarına dikkati çekmek için yarışacak

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen yarışma için 30 Nisan 2021 tarihine kadar "www.rapburada.com" sitesinden başvuru yapılabilecek

Yeniakit Publisher
2020-11-30 20:03:09 -
Rap müzik sanatçıları uyuşturucunun zararlarına dikkati çekmek için yarışacak

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) koordinesinde uyuşturucunun zararlarına dikkati çekmek amacıyla rap müzik yarışması düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan "Narko Yarışma Projesi" kapsamında, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen ödüllü yarışmada, başvurular başladı.

Yarışmada, birinciye 20 bin, ikinciye 10 bin ve üçüncüye 5 bin Türk lirası verilecek.

Katılımcılar, 30 Nisan 2021 tarihine kadar "www.rapburada.com" sitesinden başvurabilecek, yarışmanın sonuçları 15 Haziran 2021'de açıklanacak.

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