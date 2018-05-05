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Rangers, Gerrard'la 4 yıllık imza

İskoç futbol takımı, 37 yaşındaki Steven Gerrard ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 09:51
Rangers, Gerrard'la 4 yıllık imza

İskoçya Premier Lig ekiplerinden Glasgow Rangers, teknik direktörlüğe Steven Gerrard'ı getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, İngiltere Milli Takımı ve Liverpool'un eski kaptanı 37 yaşındaki Gerrard ile anlaşma sağlandığı ve 4 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Liverpool genç takımını çalıştıran Gerrard, bu yaz yeni takımındaki görevine başlayacak.

Sezona Pedro Caixinha ile başlayan Glasgow Rangers, alınan kötü sonuçların ardından ekim ayında takımı Graeme Murty'e emanet etmişti.

Kariyerinde 19 yıl Liverpool forması giyen Gerrard, 710 maça çıktı ve 9 kez kupa şampiyonluğu yaşadı.

Geçen hafta sonu Glasgow Rangers'ı 5-0 yenen Celtic, bitime üç maç kala şampiyonluğunu ilan etmişti.

 

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 09:51
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