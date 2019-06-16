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Ramil Guliyev'den Fas'ta ikincilik

- Elmas Lig'in Fas'ta düzenlenen altıncı etabında yarışan milli atlet, erkekler 200 metrede ikinci oldu

16 Haziran 2019 Pazar 22:34
Ramil Guliyev'den Fas'ta ikincilik


İSTANBUL (AA) - Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından düzenlenen Elmas Lig'in altıncı etabında milli sporcu Ramil Guliyev, erkekler 200 metrede ikinci oldu.

Fas'ın başkenti Rabat'ta gerçekleştirilen etapta erkekler 200 metrede yarışan Guliyev, 20.28'lik derecesiyle ikinci sırada yer aldı.

Kanadalı Andre de Grasse, 20.19'luk süresiyle 200 metre yarışını birinci sırada bitirdi. Ekvadorlu Alex Quinonez ise 20.30 ile üçüncü sırayı elde etti.

Dünya ve Avrupa şampiyonu Ramil Guliyev, şu ana kadar topladığı 27 puanla Elmas Lig'de liderliğini sürdürdü.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 22:34
  1. Atletizm
  2. Elmas Lig
  3. Fas
  4. Rabat
  5. Ramil Guliyev

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