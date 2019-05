Ramazan'da yapılacak ibadetler ve dualar neler?

Ramazan ayında hangi ibadetlerin yapılması gerektiği merak edilen konuların arasında yer alıyor. Dün itibariyle on bir ayın sultanı olan Ramazan ayı başladı. Bu yıl 29 gün sürecek olan Ramazan ayında, farz olan oruç ibadeti yanı sıra birçok ibadet daha yapılacak. Müslümanlar bu fırsat ayında ibadet ve dualarla Ramazan'ı değerlendirmeye gayret edecek. Ramazan ayında yapılan ibadetlerin sayısız fazileti bulunmaktadır. Ramazan ayında ibadet ve dualar artmaktadır. Peki, Ramazan'da hangi ibadetler yapılır? Ramazan'da edilecek dualar neler? İşte ayrıntılar...

Ramazan'da yapılcak ibadetler

- Ramazan ayında okunan Kur'ân'ın her bir harfine binler sevap yazılır.

- Ramazan ayı "Kur'ân ayı"dır. Diğer semavî kitaplar da Ramazan ayında indirilmiştir.

- Her bir Kur'ân harfine normal vakitte on sevap varken Ramazan-ı şerifte binler sevap verilir.

- Her Ramazan ayına Cebrail (as) Kur'ân'ı baştan sonra okur Efendimiz (asm) dinlerdi. Sonra da Peygamber Efendimiz mescidde sahabelere okur Hz. Cebrail de yanında bulunurdu. Bu hadiseye "arda" denilirdi.

Ramazan'da hangi dualar edilmeli?

Namazdan sonra; 70 İstiğfâr-ı şerîf, 70 Salevât-ı şerîfe (Salât-ı Münciye okumak efdaldir) okunup dua yapılır.

Birinci 10 gün içinde mümkünse Tesbih Namazı kılınır ve Hatm-i Enbiyâ yapılır. İkinci 10 gün içinde mümkünse yine Tesbih Namazı kılınır ve Hatm-i Enbiyâ yapılır. Üçüncü 10 gün içinde tevbe-istiğfar, Hatm-i Enbiyâ ve 7 salât-ü selâm'dan sonra mümkünse Hatm-i İstiğfâr yapılıp, yani 1001 defa:

Hergün okuncak dualar

İlk On (10) gün:

"Yâ erhame'r- râhimîn"

Türkçe Anlamı: Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allâh'ım!

İkinci On (10) gün:

"Yâ gaffârü'z- zünûb"

Türkçe Anlamı: Ey günahları bağışlayan Yüce Allah'ım!

Son On (10) gün:

"Yâ 'atîka'r- rikâb"

Türkçe Anlamı: Ey kullarını a'zad eden Yüce Allâh'ım!

1. Bu dualar günde en az yüz (100) defa okunmalıdır.

2. Ramazan-ı Şerif'in herhangi bir gecesi Fetih suresi okunursa, o sene içindeki kötülük, bela ve musibetlerden bi-izni'llâhi te'âlâ muhafaza olunur.

3. Ramazan-ı Şerif'in yirmi üçüncü (23.) gecesi Ankebut Suresi ve Rûm Suresi okunur.

4. Ramazan-ı Şerif'in herhangi bir gününde 363 (üç yüz altmış üç) İhlas Suresi okunur.

Dua-i Arş

(Ramazan ayının evvelinde veya ortasında veya ahirinde üç kere okunacak)

Bi'smi'llâhi'r-rahmâni'r-rahîm

"Allâhu rabbun ahadun samedun ferdun li'l-'âlemîne, nebîyyinâ Muhammedin erselehu mübeşşiran. li'l-kâfirîne münzirûne münziran mine'n-nâri ve münziran nebîyyinâ Muhammedun ahadun, hâmidun ve kâsimun ve şâhidun li'l-mü'minîne ve kâimun nebîyyinâ Muhammedun ve hüve nebîyyü'l- Mustafâ salla'llâhu te'âlâ 'aleyhi ve sellem. Ve'l-imâmu'l-murtezâ, ve'r-resûlü'l- müctebâ, nebîyyinâ Muhammedun hüve'r-resûlü'l-murselü, sâhibu'l-kitâbi, münzirun ve'l-kitâbu'l-mecdü, nebîyyinâ Muhammedun sâhibu'l-livâ'i ve'l-minberi ve'l-burâki'l- ezheri ve'r-rızâ'i ve'l-kevseri nebîyyinâ Muhammedun ve zeynü'l-cinâni Ahmedun, 'abdun mutî'un, 'âdilun, 'abdun, cevâdun, nâfi'un, li'l- müşrikîne kâilun, nebîyyinâ Muhammedun ve şefî'unâ Muhammedun ve resûlünâ Muhammedun fahrun lenâ Muhammedun hayrun li'l-'âlemîne şefî'un li'l-müznibîne ve'l-mücrimîne, nebîyyinâ Muhammedun ihtârahu ve erselehu fî halkıhî şerrefehu, yuhibbuhu nebîyyinâ Muhammedun salla'llâhu 'alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecma'îne bi-rahmetike yâ erhame'r- râhimîn."

"Estağfirullâhe'l-azıym. Ve etûbü ileyk" denilip, bittikten sonra 7 ilâ 70 salat-ü selâm okunur ve duâ yapılır.