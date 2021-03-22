Ramazan'a kaç gün kaldı? Ramazan 2021 ne zaman başlıyor?
Ramazan ayı yaklaştıkça oruç tutacak olan kişiler Ramazan'a kaç gün kaldı? sorusunun yanıtını araştırıyor. Ramazan ne zaman başlayacak, 2021 Ramazan Bayramı ne zaman? Soruları merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinde 2021 yılı dini günler takvimini yayınladı. Ramazan ne zaman başlıyor? İşte Diyanet 2021 Ramazan ayı takvimi ve ilk oruç tarihi
Ramazan ayı tarihi, Müslümanların gündeminde yer alan konuların başında geliyor. Oruç ibadetlerine yön verecek olanlar manevi heyecanla 2021 Ramazan ayı tarihinin başlayacağı tarihe odaklandı.
Ramazan 2021 ne zaman başlıyor?
Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan 2021 tarihinde başlıyor. 12 Mayıs 2021 tarihinde sona eriyor.
Ramazan Bayramı ne zaman?
1. Gün: 13 Mayıs 2021 Perşembe
2. Gün: 14 Mayıs 2021 Cuma
3. Gün: 15 Mayıs 2021 Cumartesi