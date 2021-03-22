  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Ramazan'a kaç gün kaldı? Ramazan 2021 ne zaman başlıyor?
Yaşam

Ramazan'a kaç gün kaldı? Ramazan 2021 ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı yaklaştıkça oruç tutacak olan kişiler Ramazan'a kaç gün kaldı? sorusunun yanıtını araştırıyor. Ramazan ne zaman başlayacak, 2021 Ramazan Bayramı ne zaman? Soruları merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinde 2021 yılı dini günler takvimini yayınladı. Ramazan ne zaman başlıyor? İşte Diyanet 2021 Ramazan ayı takvimi ve ilk oruç tarihi

Yeniakit Publisher
2021-03-22 22:46:00 -
Ramazan'a kaç gün kaldı? Ramazan 2021 ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı tarihi, Müslümanların gündeminde yer alan konuların başında geliyor. Oruç ibadetlerine yön verecek olanlar manevi heyecanla 2021 Ramazan ayı tarihinin başlayacağı tarihe odaklandı.

Ramazan 2021 ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan 2021 tarihinde başlıyor. 12 Mayıs 2021 tarihinde sona eriyor.

Ramazan Bayramı ne zaman?

1. Gün: 13 Mayıs 2021 Perşembe
2. Gün: 14 Mayıs 2021 Cuma
3. Gün: 15 Mayıs 2021 Cumartesi

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İBB Başkanı İmamoğlu Fatih Sultan Mehmet'in babasını tanımıyor
Siyaset

İBB Başkanı İmamoğlu Fatih Sultan Mehmet'in babasını tanımıyor

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, II. Murad'ın oğlu olan Fatih Sultan Mehmet'in babasının kim olduğunu karı..
Genel başkan yardımcısı açıkladı! AK Parti'de flaş değişiklik
Gündem

Genel başkan yardımcısı açıkladı! AK Parti'de flaş değişiklik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partide bir tüzük değişikliği hazırlığının olduğunu belirterek, Delegelerimize önerilerle g..
Amasya Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Amasya sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?
Oruç

Amasya Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Amasya sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?

Ramazan ayı, İslâm dünyasında her sene mânevî bir iklimin hüküm sürdüğü bir dönemdir. Hicrî takvimin dokuzuncu ayı olan Ramazan, bütün İslâm..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay