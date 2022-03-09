Ramazan pidesi tarifi nasıl yapılır? Evde Ramazan pidesi tarifi, malzemeleri ve püf noktaları
Ramazan pidesi nasıl yapılır? Evde Ramazan pidesi yapımı için gerekli olan malzemeler nelerdir?
Evde Ramazan pidesi tarifi, malzemeleri ve püf noktalarını derledik. İşte harika lezzetiyle evde Ramazan pidesi tarifi…
Ramazan pidesi tarifi
- 1 su bardağı ılık su
- 1 su bardağı ılık süt
- 6 su bardağı un
- 1 yemek kaşığı şeker
- Yarım paket yaş maya
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 tatlı kaşığı tuz
Üzeri için:
- 2 yumurta sarısı
- 1 yemek kaşığı yoğurt
- Çörek otu ve susam
Ramazan pidesi nasıl yapılır?
Öncelikle hamur için kullanılması gereken mayanın hazırlanması gerekiyor. Bir kaba maya, şeker, süt ve su eklenerek karıştırılır. Bu işlemde su ve sütün ılık olması gerekmektedir. Karışımın üstü unla kapatılarak maya köpük köpük olana kadar bekletilir. Mayanın hazır olması durumunda üzerine sıvı yağ, un geri kalanı ve tuzu ekleyerek yoğurma işlemine başlanır. Hamurun cıvık bir kıvamda bırakılması gerekmektedir.
Ramazan pidesi püf noktaları
Ramazan pidesinin düzgün ve güzel gözükmesi için atılan tırnakların düz ve bitişik olması gerekir. Üzeri için bulamaç yapmak hamurun nemlenmesini sağlar, hoş bir koku ve lezzet katar. Damak zevkinize göre yumurta da sürebilirsiniz. Lezzetli pide yapımında maya çok büyük öneme sahip.