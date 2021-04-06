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Gündem Ramazan pidesi fiyatı belli oldu
Gündem

Ramazan pidesi fiyatı belli oldu

İstanbul'da Ramazan ayında satışa sunulacak olan pide fiyatları belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 11:35:00 -
Ramazan pidesi fiyatı belli oldu

İstanbul Fırıncılar Odası ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği arasında yapılan görüşmeler sonunda bu yıl için Ramazan Pidesi fiyatları belli oldu.

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz imzasıyla yayınlanan Fiyat Tarifesine göre İstanbul’da 365 gram sade Pide 4 liradan, yine aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı pide ise 5 liradan satılacak.

 

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Yorumlar

selo

yine yüzde on zam yapılmış
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Vah Vah

Günde iki pide ayda 300 lira...
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