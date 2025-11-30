  • İSTANBUL
İSLAM Ramazan ne zaman 2026? Bu sene Ramazan hangi gün başlayacak?
Ramazan ne zaman 2026? Bu sene Ramazan hangi gün başlayacak?

Ramazan ne zaman 2026? Bu sene Ramazan hangi gün başlayacak?

Yeni yıl yaklaşırken 2026 Ramazan ayının başlangıç tarihine ilişkin sorular yeniden gündeme geldi. Peki bu yıl oruç ne zaman başlayacak, Ramazan hangi güne denk geliyor?

Müslümanlar için büyük bir manevi yoğunluk ve ibadet dönemini ifade eden Ramazan ayı, son dönemde en çok araştırılan başlıklardan biri haline geldi. “Ramazan 2026 ne zaman başlıyor?”, “Bu yıl oruç hangi gün tutulacak?” gibi sorular hem günlük planlamalarını yapmak isteyen vatandaşlar hem de dini hazırlıklarını şimdiden düzenleyenler tarafından sıkça soruluyor. Peki, Ramazan ayına ne kadar kaldı?

 

Ramazan 2026 ne zaman başlıyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimine göre Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak. Bir ay sürecek oruç dönemi 19 Mart 2026 Perşembe günü sona erecek.

 

Ramazan Bayramı ne zaman?

20 Mart 2026 Cuma: Bayramın 1. günü

21 Mart 2026 Cumartesi: Bayramın 2. günü

22 Mart 2026 Pazar: Bayramın 3. günü

 

Bu tarihlere göre Ramazan Bayramı, çalışanlar ve öğrenciler için 3,5 günlük bir tatil imkanı sunuyor. Arefe yarım gününden pazar akşamına kadar sürecek süreç, uzun bir hafta sonu tatili anlamına geliyor. Bayrama yaklaşık 110 gün bulunuyor.

 

2026 Kurban Bayramı ne zaman?

26 Mayıs 2026 Salı: Arife (yarım gün)

27 Mayıs 2026 Çarşamba: Bayramın 1. günü

28 Mayıs 2026 Perşembe: Bayramın 2. günü

29 Mayıs 2026 Cuma: Bayramın 3. günü

30 Mayıs 2026 Cumartesi: Bayramın 4. günü

