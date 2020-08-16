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Ekonomi

Ramazan Kurtoğlu uyardı: Ekonomik bir yıkım tezgahlanıyor

Koronavirüsün ekonomiye etkisi hakkında açıklamalarda bulunan Ekonomist ve Akedemisyen Dr. Ramazan Kurtoğlu, ekonomik bir yıkımın tezgahlandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-16 23:26:00 - 2020-08-16 23:36:00
Ramazan Kurtoğlu uyardı: Ekonomik bir yıkım tezgahlanıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sadece sağlığı etkilemiyor. Salgının ekonomide oluşturduğu hasar daha henüz tam olarak tespit bile edilemedi.

Virüsün nasıl ortaya çıktığına ilişkin soru işaretleri devam ederken, birtakım çevrelerin virüsü fırsata çevireceği de iddia ediliyor.

Dr. Ramazan Kurtoğlu: Ekonomik yıkım tezgahlanıyor

Ekonomist ve Akedemisyen Dr. Ramazan Kurtoğlu, koronavirüsle insanların meşgul edildiğini belirterek, psikolojik kökenli korkuların aşılanarak insanların akıl sağlığına saldırıldığını belirtti. Kurtoğlu, Ekonomik ve sosyal bir yıkımın tezgahlandığını iddia etti.

Dünya genelinde vaka sayıları artıyor

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle bugün açıklanan verilere göre dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 21 milyon 736 bini aştı. 771 bin 89 insan da yaşamını yitirdi. İyileşen hasta sayısı da 14 milyon 471 bin 63'e çıktı.

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