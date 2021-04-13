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Aktüel Ramazan kolisi dağıtırken silahlı saldırıya uğradı
Aktüel

Ramazan kolisi dağıtırken silahlı saldırıya uğradı

Samsun'da yardım için Ramazan kolisi dağıtan bir kişi, silahlı saldırıya uğradı.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 00:58:00 -
Ramazan kolisi dağıtırken silahlı saldırıya uğradı

Samsun'da yardım için Ramazan kolisi dağıtan bir kişi, silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı.

Samsun’un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre yardım için Ramazan kolisi dağıtan Y.K. (47) silahlı saldırıya uğradı.

Tabancayla açılan ateş sonucu her iki ayağından yaralanan Y.K., 112 ekipleri tarafından Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Silahlı yaralama olayına karıştıkları ileri sürülen Y.Y. (25) ve N.K. (19) ise olay yerinden motosikletle kaçtı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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