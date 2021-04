Ramazan dirilişe vesile olsun

Zekeriya Say İstanbul

Müslümanlar için büyük bir anlam taşıyan ve kulluk bilincinin en doruk seviyesine ulaştığı bir Ramazan-ı Şerif’i daha hüzünle karşılıyoruz. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde ramazan ayının içtimai hayata yansıyan bazı güzelliklerinden mahrum kalsak da rahmet kapılarının ardına kadar açılacağını bilmek Müslümanların yüreğine su serpiyor. Alanında uzman isimlerle Ramazan-ı Şerif’in faziletlerini ve nasıl değerlendirmemiz gerektiğini sizler için konuştuk.

Evleri mescidlere çevirelim

İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi kurucusu İhsan Şenocak, Allah Azze ve Celle’nin Kur’an-ı Kerim’de, bütün müminlere evlerini mescide çevirmelerini emrettiğini hatırlatarak, “Müslümanlar Kur’an-ı Kerim’in inmiş olduğu bu ayda, evlerinde Kur’an-ı Kerim’le daha çok haşır neşir olma fırsatı bulmalı. Ramazan’ın bir nefis terbiyesi ayı olduğu unutulmamalı. Oruç tutarak, kendi mallarından bile yemeyen iradeler, oruç mektebinden mezun olunca artık kimsenin malına el uzatmayacak, nikâhlı eşleriyle dahi imsaktan iftara kadar beraber olmayanlar artık başkasının helaline yan gözle bakamayacaktır. Evlerin içinde mukabeleler okunacak, teravihler kılınacak. Her yerden buram buram Kur’an-ı Kerim rayihaları gelecek” dedi.

Babadan dededen görüldüğü için değil, Allah rızası için...

“Bir saadet, bir selamet, bir Hakikat ayına giriyoruz. Büyük bir mektebe giriyoruz. Onun talebesi olmaya liyakatimiz nisbetince bayramda bir şehrayin, bir mezuniyet olacak” ifadelerini kullanan Şenocak, Efendimiz’in (s.a.v) “Kim Ramazan-ı Şerifi teravih namazlarıyla ihya ederse, geçmiş bütün günahları affolur” müjdesini hatırlatarak şunları şöyledi: “Peki bu nasıl olacak? Kişi inanarak yapacak. Babasından dedesinden gördüğünden dolayı değil de bizzat Allah’a kulluk vazifesini eda noktasındaki bir teslimiyetle yapar ve ecrini sadece Cenab-ı Hak’tan beklerse olur. Bu şuurla namazlarını kılar, Kur’an-ı Kerim okur, orucunu tutarsa, inşallah kendisinde öyle bir şuur oluşur ki külli bir tevbeye muvaffak olur. Ramazan’ın bereketiyle de o eski hayattan kurtulup, yepyeni bir hayata başlar. Bu noktada bu mübarek ay Müslümanlar için bir başlangıç, ruhumuz için bir basübadelmevttir, bir diriliştir. İnşallah Yüce Rabbimiz bu dirişilini bize verir ve evlerimiz bu dirilişe şahit olur.”

Ramazan mücahede ayıdır

İlâhiyâtçı yazar Selim Seyhan ise, ramazanın mücahede ayı olduğunu söyledi. Seyhan, şunları söyledi: "İslâm ile insan arasındaki engelleri kaldırmaya yönelik her türlü çaba ve gayreti ifâde eden cihâd, Peygamber-i Ekber’in hayâtında ramazan ayı içerisinde daha yoğun yaşanmıştır. Bedir Gazvesi de Mekke’nin Fethi de bu mübârek ay içerisinde gerçekleşti. Cihadı yalnız savaş meydanının ameliyesi olarak görmeyen Kâinâtın Efendisi onu Müslümanca hayatın her anına taşıdı. Ramazan’ın son on gününde itikâfa girerek cihâd-ı ekber'in kılıcını kuşandı ve ümmetine nefisle yapılacak olan mücadelenin de cihaddan bir cüz olduğunu gösterdi.”



Bizi eve kapanmaya zorlayan pandemi günlerini fırsata çevirmemiz gerektiğini de kaydeden Seyhan, “Biz de evlerimize çekilip tıpkı nübüvvet ufkuna erişebilmek için Hirâ’ya çekilen Peygamber-i Ekber gibi gün be gün olabilir ve dolabilirsek nihâyetinde evvela kendimize sonrasında ise içinde yaşadığımız cemiyete esastan müdâhale edebiliriz” dedi.

Sadece midemize değil, bütün benliğimize oruç tutturalım

Diyanet-Sen Tokat Şube Başkanı Mürşit Yılmaz ise, oruç ve bütün ibadetlerin amacının ahlaklı insan yetiştirmek olduğuna dikkati çekti: Yılmaz, şunları söyledi: “Ramazan ayı nimete şükretmeyi, açın halinden anlamayı, lokmamızı paylaşmayı hatırlatmıyorsa, tuttuğumuz oruç diyetten öteye gitmez. Asırlar öncesinden bizlere gönderilen Kur’an’ın mesajını bir kez daha anlamaya çalışma vaktidir. Sadece midemize değil, sözümüze, gözümüze, gönlümüze, aklımıza bütün benliğimize oruç tutturma vaktidir. Başta nefsimiz olmak üzere, ailemize, sevdiklerimize, toplumumuza yenilenme fırsatı verecek olan ramazanın bu güzel atmosferini iyi değerlendirmek gerekir. Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle hassas bir süreçten geçtiğimiz için maalesef bu yıl da teravih namazlarımızı evlerimizde kılacağız. Namazlarımızı ailemizle birlikte, cemaatle kılmaya özen gösterelim. Evlerimizi mescidlere çevirelim. Tüm insanlığın başına bela olan bu musibetten bir an önce kurtulmak için hep birlikte dua edelim.”

Kâbe üst düzey tedbirlerle Ramazan’a hazır

Yarın başlayacak ramazan öncesi Mescid-i Haram’da tedbirler yoğunlaştı. Günde 10 defa dezenfektan ile temizlenmesine karar verilen Kâbe’de maske takmak zorunlu hamle getirilirken, teravih namazları da cemaatsiz şekilde 10 rekat olarak kılınacak. Salgına karşı alınan tedbirler kapsamında, Kâbe’deki Mataf alanının sosyal mesafe kuralları uygulanarak sadece tavaf için açık olacağı, bu alanda namaz kılınmayacağı duyuruldu. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ramazan boyunca sadece aşılanmış ve koronavirüse yakalanıp atlatmış kişilere umre izni verileceği belirtilmişti.

Filistinliler Aksa’da Ramazan temizliği yaptı

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa da, dün yüzlerce Filistinlinin katılımıyla gerçekleştirilen temizlik çalışmalarıyla ramazan ayına hazır hale getirildi.





Filistin 1948 İslami Hareketi’nin 120 otobüsle gelen yüzlerce mensubu, Mescid-i Aksa’nın avlularını yıkadı, peyzaj düzenlemesini yaptı ve Harem-i Şerif’in surlarının dibindeki Müslüman mezarlıklarını temizledi. Kadın, erkek, genç ve yaşlı demeden her yaştan Filistinlinin gönüllü şekilde Harem-i Şerif’te temizlik yapması, Mescid-i Aksa’nın çevresindeki eski çarşı esnafınca da takdir edildi.