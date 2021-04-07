Ramazan Bayramı'nda yasak var mı? Ramazanda yasak var mı 2021, bayramda yasak var mı 2021

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı 2021, Ramazanda yasak var mı 2021, bayramda yasak var mı 2021? Ramazan ayında yasalar var mı? Ramazan’da hangi yasaklar var? 1 Mart’ta gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayında uyganacak olan kısıtlamalara ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, Ramazan'da tüm illerde hafta sonu kısıtlaması uygulanacak. Yine Ramazan ayında tüm ülkede restoran ve kafeler sadece siparişle hizmet verecek. Yine Ramazan ayında toplu halde iftar yapılmayacak” dedi.

Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan ne zaman başlayacak? 11 ayın sultanı Ramazan 13 Nisan'da günü başlayacak. İlk sahura ise 14 Nisan Mayıs gecesi kalkılacak. Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nın birinci günü 13 Mayıs'da başlıyor. 15 Mayıs bayramın son günü olacak. Peki Ramazan Bayramında korona yasağı olacak mı? Ramazan Bayramı yasakları neler? Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan Bayramı'nda yasak var mı?

Ramazan Bayramı'nda yasak var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan Bayramına ilişkin açıklama yaptı. Peki Ramazanda yasak var mı 2021, bayramda yasak var mı 2021? Erdoğan Ramazan Bayramı’na ilişkin olarak yaptığı açıklamada “Amacımız ülkemizi Ramazan'da genel olarak dinlendirerek bayram sonrasında güzel günlere hazırlamaktır. Türkiye'nin tek başına salgın tedbirlerini gevşetmesi, salgını yenmesi önemli değildir. Asıl olan yakın insani ve ticari ilişkilerde olduğumuz ülkelerden geri kalmamaktır.” ifadelerini kulandı. Erdoğan’ın açıklamalarına göre Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı alacak.