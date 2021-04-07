Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ramazan Bayramı 2021 yasak var mı?

Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı merak edilmeye başlandı. 19 Mart’ta gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayında uygulanacak olan korona yasaklarını tek tek açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla belenen 'Ramazan Bayramın’da sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusuna cevap verdi.

Ramazan ayında sokağa çıkma yasağı olacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sadece Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ramazan ayında fedakarlık yapacağız. Ülke genelinde hafta sonu sınırlaması uygulayacağız. Yine ramazan boyunca toplu iftar ve sahur gerçekleştirilemeyecektir.” şeklinde konuştu. Peki Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı var m? Ramazan Bayramı’nda tam kapanma olacak mı? İşte Ramazan Bayramı son dakika haberleri.

Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan Bayramında kısıtlama olup olmayacağına ilişkin yaptığı açkılamada “Amacımız ülkemizi Ramazan'da genel olarak dinlendirerek bayram sonrasında güzel günlere hazırlamaktır. Türkiye'nin tek başına salgın tedbirlerini gevşetmesi, salgını yenmesi önemli değildir. Asıl olan yakın insani ve ticari ilişkilerde olduğumuz ülkelerden geri kalmamaktır.” ifadelerini kulandı. Erdoğan’ın açıklamalarına göre Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı alacak.

Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nın birinci günü 13 Mayıs'da başlıyor. 15 Mayıs bayramın son günü olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı camilered teravih namazının kılınmayacağını açıklaraken, 2021 yılı fitre fiyatını da açıkladı. 2021 fitre miktarı 28 TL olarak belirlendi. Öte ayndan Ramazan ayında umre yapacakları ilgilendiren gelişme de Arabistan yönetiminden geldi. Arabistan yönetimi 2021 Ramazan umresi yapacakların korona aşısı olmaları gerektiğini duyurdu. Ayrıca Ülkedeye umre için giriş yapacaklara alınan korona tedbirleri de uygulanacak.