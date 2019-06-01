Ramazan Bayramı’nda kesintisiz enerji için BEDAŞ sahada

BEDAŞ, Ramazan Bayramı öncesinde kesintisiz enerji için tüm tedbirlerini aldı. 31 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında nöbetçi ekiplerini sahada hazır bulunduracak olan şirket, bayramda yatırım kaynaklı planlı kesintileri de askıya aldı.

İstanbul Avrupa Yakası’nda 5 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), Ramazan Bayramı tatilinde kesintisiz enerji için tüm hazırlıklarını tamamladığını açıkladı. Yapılan bilgilendirmede; Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması nedeniyle 31 Mayıs 2019 Cuma günü 00.00’dan 9 Haziran Pazar günü 23.59’a kadar saha lokasyonlarında ve genel müdürlük binasında direktör, müdür, mühendis, uzman düzeyinde nöbetçi personel bulunduracak olan şirket, bayram boyunca TEDAŞ ile organize bir çalışma sürdürecek. 1-9 Haziran tarihleri arasında yatırım kaynaklı planlı kesintileri iptal eden şirket, bayram boyunca takviye ekiplerle saha personelini destekleyecek.

Aşırı yüklenmeye karşı tedbirler hazır

Kesinti sayısı ve süresini minimum seviyelere indirmek adına yatırım ve bakım çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini dile getiren BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, Ramazan Bayramı’nın yanı sıra yaz aylarına yönelik de özel çalışma yaptıklarını dile getirdi.

Yiğit, "Öncelikle Ramazan Bayramı’nın tüm ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Türkiye’nin, dünyanın göz bebeği İstanbul’da hizmet veren bir şirket olarak sadece bu özel dönemlerde değil her an ekiplerimiz görev başında. Hava sıcaklığına paralel olarak en yüksek elektrik tüketimi Temmuz-Ağustos aylarında yaşandığı için bu döneme yönelik olarak da her yıl olduğu gibi bu yıl da önlem aldık. Aşırı yüklenme kaynaklı arıza oluşmasını önlemek için yaz aylarında tüketimi artan bölgelerdeki trafoları daha yüksek güçlü trafolar ile değiştirdik" dedi.

Aydınlatma yatırımları öncelikli

Ayrıca Yaz aylarında kuş çarpmaları nedeniyle özellikle havai hatların olduğu bölgelerde kesintiler yaşanmaması için de çalışma yapan şirket, bu kesintilerin önüne geçmek ve kuşların zarar görmesini engellemek adına havai hatların yoğun olduğu bölgelerdeki direklere kuş konmaz ve izole kuş koruma ekipleri taktığı belirtildi. Dünyanın mega kentleri arasında yer alan İstanbul’da daha güvenli sokaklar için aydınlatma yatırımlarına da ağırlık veren şirket, aydınlatma tesisleri ile ilgili 7 gün 24 saat arıza, bakım-onarım çalışmaları yapıyor ve Çağrı Merkezi, TEDAŞ, İBB Beyaz Masa ve sosyal medya gibi kanallar üzerinden gelen ihbarları en kısa sürede sonuçlandırıyor.