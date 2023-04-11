Ramazan ayının 20. gün zikri! El-Muhyi esmasının faziletleri nelerdir?
İbadetlerinizin maneviyatını güçlendiren zikirlerde bugün El-Muhyi esması yer aldı. 20. günde çekilmesi tavsiye edilen Eş-Muhyi esmasına dair merak edilenleri sizler için araştırdık. Peki El-Muhyi esmasının faziletleri nelerdir? İşte yanıtı...
Maneviyatınızı artıracak olan El-Muhyi esması Allah'ın 99'un ismi arasında yer alır. Bağışlayan ve yeniden can veren manasında kullanılan El-Muhyi 20. günde çekebileceğiniz zikirdir. Bir tesbih olarak çekebileceğiniz El-Muhyi Alimlerin rivayetine göre zikir adeti 68 olarak belirlenmiştir.
Mürselat ve Rum surelerinde geçen El-Muhyi esmasının faziletleri oldukça etkilidir. Özellikle çocuk sahibi olmak isteyenler ve başarılarını yükseltmek isteyenler için ideal bir zikirdir.
EL-MUHYİ ESMASININ FAZİLETLERİ NELERDİR?
Her yarattığı canlıya yaşamı bahşeden Allah'ın kudretini temsil eder. Sağlık ve ihya gücünü artıran Allah'ın adıyla olan El-Muhyi, yüksek enerjiye sahip bir esmadır. Bu yüzden Alimler sık sık çekilmesini tavsiye eder.
İşinde başarılı olmak isteyenler için birebir fayda sağlayan El-Muhyi esması, İsrafil a.s ve Hz. İsa a.s bu esmayı zikrederdi. İmanlı kalple dirilmeye vesile olan El-Muhyi sırlarla doludur.
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Sabah namazlarından sonra gün doğana kadar 1001 defa "Ya Muhyi celle celalühü" zikri çekilebilir. El-Muhyi zikriyle beraber;
100 defa;
La ilahe illallah
Allahumme einni ala zikrik ve şükrike ve hüsni ibadetik
Allahumme salli ala seyyidina Muhammed
3 İhlas Suresi
1 Fatiha Suresi