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Oruç Ramazan ayının 20. gün zikri! El-Muhyi esmasının faziletleri nelerdir?
Oruç

Ramazan ayının 20. gün zikri! El-Muhyi esmasının faziletleri nelerdir?

Yeniakit Publisher
2023-04-11 12:33:00 -
Ramazan ayının 20. gün zikri! El-Muhyi esmasının faziletleri nelerdir?

İbadetlerinizin maneviyatını güçlendiren zikirlerde bugün El-Muhyi esması yer aldı. 20. günde çekilmesi tavsiye edilen Eş-Muhyi esmasına dair merak edilenleri sizler için araştırdık. Peki El-Muhyi esmasının faziletleri nelerdir? İşte yanıtı...

Maneviyatınızı artıracak olan El-Muhyi esması Allah'ın 99'un ismi arasında yer alır. Bağışlayan ve yeniden can veren manasında kullanılan El-Muhyi 20. günde çekebileceğiniz zikirdir. Bir tesbih olarak çekebileceğiniz El-Muhyi Alimlerin rivayetine göre zikir adeti 68 olarak belirlenmiştir.

Mürselat ve Rum surelerinde geçen El-Muhyi esmasının faziletleri oldukça etkilidir. Özellikle çocuk sahibi olmak isteyenler ve başarılarını yükseltmek isteyenler için ideal bir zikirdir.

EL-MUHYİ ESMASININ FAZİLETLERİ NELERDİR?

Her yarattığı canlıya yaşamı bahşeden Allah'ın kudretini temsil eder. Sağlık ve ihya gücünü artıran Allah'ın adıyla olan El-Muhyi, yüksek enerjiye sahip bir esmadır. Bu yüzden Alimler sık sık çekilmesini tavsiye eder.

İşinde başarılı olmak isteyenler için birebir fayda sağlayan El-Muhyi esması, İsrafil a.s ve Hz. İsa a.s bu esmayı zikrederdi. İmanlı kalple dirilmeye vesile olan El-Muhyi sırlarla doludur.
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Sabah namazlarından sonra gün doğana kadar 1001 defa "Ya Muhyi celle celalühü" zikri çekilebilir. El-Muhyi zikriyle beraber;

100 defa;

La ilahe illallah

Allahumme einni ala zikrik ve şükrike ve hüsni ibadetik

Allahumme salli ala seyyidina Muhammed

3 İhlas Suresi

1 Fatiha Suresi

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