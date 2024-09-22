Rakıya "vatan" dedi, meyhaneye "vatan kurtarma merkezi"! CHP kafası bu mu?

Hikmet Genç, CHP’nin rakı üzerinden siyaset yapmasının halktan kopuk bir yaklaşım olduğunu belirtti. Özgür Özel’in rakıyı ucuzlatma vaadinin gençlere vatan sevgisi olarak sunulamayacağını ifade eden Genç, CHP’nin bu tür söylemlerle kendini küçük düşürdüğünü söyledi. Akşam gazetesi yazarı, partinin milli değerlerden uzaklaştığını ve halktan daha da kopacağını vurguladı. Hikmet Genç, şunları kaydetti:

" "Rakı içki değildir. Rakı, vatan sevgisidir.

İki tek attığın zaman; "n'olacak bu memleketin hali?!" diye sorulmasının sebebi ondandır!..

Vatan sevgisidir!..

Rakı ciddi iştir, yalanı kaldırmaz!

Türkiye rakıdır, rakı Türkiye'dir..."

***

Bu dizeler kime aittir?

Tabii ki asrın yazarımız İbn-i Bidonî hazretlerine.

Yıllarca bu herifin yazılarını paylaştınız.

Çağdaş uygarlık yolunu bununla aradınız.

Millete küfretti alkışladınız.

Aynı kitabı Japon derisiyle kaplayıp çaktı, hepiniz kapıştınız.

Gece gündüz Mustafa Kemal maskesiyle sövdü, bayıldınız.

"Kuvayı Milliye" dedi, içiniz eridi.

"Rumlar öyle meze yapar ki, Kıbrıs'ı veresin gelir" dedi, mezeye yemek için kuyruğa girdiniz..

Ve sonunda "Rakı içki değildir, vatan sevgisidir" dedi. Türkiye rakıdır, rakı Türkiye'dir" dedi.

Bi'şey diyonuz mu?..

İdolünüzdü, Türkiye'yi onun gözüyle baktınız. içip içip okudunuz.

Soralım o zaman.

'Vatan sevgisi' olan, hatta onun da ötesinde "Türkiye olan rakıyı" gençlere, nasıl sevdirmeyi düşünüyorsunuz?..

***

Özgür Özel "oy vermeyen seçmene 'bidon kafa' diyen zihniyet" deyip asrın yazarımıza fena giydirmişti.

Özgür Eş Başkan haklı olabilirdi. Zira 'bidon kafalı' siyasetle yetersizdi, hep kaybetti. CHP'ye oy vermeyen seçmene "beyni emcüklenmiş geri zekalı" deseydi, şimdi kraldı İbn-i Bidoni hazretleri. Protokollerde ağırlanırlardı. Özgür onu severdi.

İbn-i Bidoni çok kızdı, Özgür Eş Başkan'a; "sana bu iftiranı yedireceğim" dedi.

CHP ve İbn-i Bidoni hazretlerinin araları bozuldu.

Derken Özgür Eş Başkan, "iktidara gelirsem rakıyı ucuzlatacam, litresini 140 liraya içirecem" deyince akan sular durdu. Asrın yazarımız buna bayıldı, 'aferin' dedi.

Ee.., rakı vatan sevgisi demekti, Türkiye demekti!

Rakı geldi kavga bitti.

Rakı ortak değerdi!..

Demek ki neymiş?

Söz konusu rakıysa, gerisi teferruatmış...

Öpüjjün barışın...

İlk hedefiniz meyhane, ileri!.."



