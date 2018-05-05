Rakıcıdan biracıya oy!

Türkiye 24 Haziran erken seçimlerine doğru giderken, cumhurbaşkanlığına aday isimler de birer birer ortaya çıktı.

CHP’nin Muharrem İnce’nin adaylığının ardından ise bazı isimler de İnce'ye desteklerini açıkladı. O isimlerden biri de arabeskçi Hakan Taşıyan oldu.

Taşıyan, Muharrem İnce'nin adaylığının açıklandığı dakikalarda Twitter hesabından, “Uzun İNCE bir yoldayım gidiyorum gündüz gece AşıkVeysel i saygı ve rahmetle anıyorum” ifadelerini paylaştı.