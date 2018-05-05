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Rakıcıdan biracıya oy!

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP adayının Muharrem İnce olduğunu açıklamıştı. İnce'nin bir tatil mekanında bira içerken çekilmiş görüntüleri büyük yankı uyandırmıştı. Bir dönem televizyon programlarına sarhoş bir halde çıkarak büyük skandallara yol açan arabesk şarkıcısı Hakan Taşıyan İnce'ye oy vereceğini açıkladı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 10:24
Rakıcıdan biracıya oy!

Türkiye 24 Haziran erken seçimlerine doğru giderken, cumhurbaşkanlığına aday isimler de birer birer ortaya çıktı.
CHP’nin Muharrem İnce’nin adaylığının ardından ise bazı isimler de İnce'ye desteklerini açıkladı. O isimlerden biri de arabeskçi Hakan Taşıyan oldu.
Taşıyan, Muharrem İnce'nin adaylığının açıklandığı dakikalarda Twitter hesabından, “Uzun İNCE bir yoldayım gidiyorum gündüz gece AşıkVeysel i saygı ve rahmetle anıyorum” ifadelerini paylaştı.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 10:24
  1. chp
  2. hakan taşıyan
  3. Muharrem İnce

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