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Otomotiv

Rakam açıklandı! Yüzde 350 arttı

Türkiye'de otomobil satışları 2019 yılının temmuz ayına göre yüzde 350,9 artarak 69 bin 427 oldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 14:21:00 -
Rakam açıklandı! Yüzde 350 arttı

Pandemi şartlarında otomobil satışlarında patlama yaşandı. Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) Ocak-Temmuz dönemi Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı raporuna göre Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı yılın ilk 7 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60,3 artarak 341 bin 469 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2020 yılı 7 aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 58,9 oranında artarak 273 bin 22 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 65,8 artarak 68 bin 447 adede ulaştı.

Otomobil satışları yüzde 350,9 arttı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Temmuz ayında yıllık yüzde 387,5, otomobil pazarı yüzde 350,9 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 610,7 oranında arttı. Aynı dönemde otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 350,9 artarak 69 bin 427 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 610,7 artarak 17 bin 974 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 42,5 artarken otomobil pazarı, 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 50,5 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı ise yine 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 18,1 yükseldi.

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Yorumlar

Mehmet Büyükçakır

Ekonomi çok kötü yav. yiyecek ekmek bulamıyoruz yav. Fakirleştik yav  
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