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Medya Rahmi Turan'dan skandal çarpıtma! Sende hiç utanma yok mu be adam
Medya

Rahmi Turan'dan skandal çarpıtma! Sende hiç utanma yok mu be adam

Türk medyasının gelmiş geçmiş en büyük "asparagasçılarından" biri olan Rahmi Turan, yine "cambaza bak" taktiğine başvurdu.

Yeniakit Publisher
2023-02-11 13:22:00 -
Rahmi Turan'dan skandal çarpıtma! Sende hiç utanma yok mu be adam

Türk medyasının gelmiş geçmiş en büyük "asparagasçılarından" biri olan Rahmi Turan, yine "cambaza bak" taktiğine başvurdu. Asıl muhalefet, insanların acısından siyasi rant devşirmek için çırpınırken, "İktidar, bu büyük afeti bile siyasete âlet etmeye çalışıyor" iftirasını atan Turan, "Çarpıtmanın bu kadarına da pes" dedirten Sözcü gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"(…) Türkiye son yüz yılda çok deprem yaşadı. Fakat, böyle 10 kenti birden yıkan bir depreme ilk defa tanık olduk.

İşin en hazin tarafı, iktidarın tutumu… Bu büyük afeti bile siyasete âlet etmeye çalışıyorlar. Bunun ters teptiğini anlamayacak kadar düşüncesizler!

Bölgede 15 milyona yakın insan açlıkla, dondurucu soğukla mücadele edip imdat isterken, iktidar hâlâ propaganda derdinde!

Hiç olmazsa bu büyük felâkette particiliği bir yana bıraksalar, çırpınan insanlara şefkatle baksalar! (…)"

 

 

 

 

 

 

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