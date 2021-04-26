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Medya Rahmi Özkan nerede? Rahmi Özkan neden Müge Anlı’da yok?
Medya

Rahmi Özkan nerede? Rahmi Özkan neden Müge Anlı’da yok?

Müge Anlı’nın Tatlı Sert programı izleyenler Avukat Rahmi Özkan’ın stüdyoda olmaması üzerine Rahmi Özkan nereden? Rahmi Özkan neden Müge Anlı’nın programında yok? soruları sorulmakta. Rahmi Özkan, 21 Nisan'daki programdan bu yana Müge Anlı’nın programına katılmıyor. Peki Rahmi Özkan nerede? Müge Anlı’ya Rahmi Özkan neden katılmıyor? Rahmi Özkan hasta mı? Müge Anlı'dan Rahmi Özkan açıklaması geldi. İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 12:16:00 - 2021-04-26 12:26:36
Rahmi Özkan nerede? Rahmi Özkan neden Müge Anlı’da yok?

Müge Anlı "Rahmi Özkan öldü mü?" haberleri üzerine bugün ki canlı yayında isyan etti. En son 20 Nisan'daki programa katılan Avukat Rahmi Özkan, stüdyodaki klimalardan dolayı soğuk algınlığı yaşadığını Ramazan Ayı olması nedeniyle de oruç tutuğunu ve zorlandığını söylemişti.

Avukat Rahmi Özkan, bu açıklamanın ardından 21, 22 ve 23 Nisan'daki programa katılmadı. Özkan'ın peş peşe 3 bölüme katılmaması sonrası bazı internet sitelerinde "Rahmi Özkan öldü mü?" haberleri çıktı. Bugün ki programın başında çıkan haberlere isyan eden Müge Anlı, Özkan'ın tedbir amaçlı programa katılmadığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Rahmi Özkan kimdir?

Hüseyin Rahmi Özkan, 1939 yılında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaokul eğitimini Siverek'te, liseyi ise Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi'nde tamamladı.

1958 yılında İstanbul Üniversitesi'ne başlayan başarılı avukat, fakültedeki öğrenci derneklerinde görev aldı ve sonrasında da hukuk fakültesi talebe derneğinde çalışmalar yürüttü. 1961 yılında Milli Türk Talebe Birliği İstanbul icra konseyi başkanlığına seçildi, bu görevini 1963 yılına kadar sürdürdü. Bu vazifesini yürütürken MTTB'yi temsilen Ankara da önde gelen isimler ile çeşitli çalışmalarda bulundu.Rahmi Özkan kimdir? Müge Anlı avukatı Rahmi Özkan nereli? Rahmi Özkan kaç yaşında?1961 Anayasası halk oylamasına sunulmadan önce Türkiye radyolarından 19 Temmuz 1961'de yaptığı konuşmayla anayasaya evet kampanyasını başlattı. 1966 yılında Hukuk Fakültesi'nde derslerine dönerek 1969 Şubat ayında mezun oldu. 1970 yılında kendi bürosunu açarak İstanbul Barosuna kayıtlı serbest avukatlık yapmaya başladı. Ceza avukatlığı konusunda tanınan isimler arasında yerini aldı.Özkan, şu sıralar Müge Anlı'nın sunduğu televizyon programında danışman avukat olarak bulunuyor. Rahmi Özkan evli ve iki çocuk babasıdır.

 

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