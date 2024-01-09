  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Rahat uyu kayseri, yakalandılar
Gündem

Rahat uyu kayseri, yakalandılar

Yeniakit Publisher
2024-01-09 16:11:00 -
Rahat uyu kayseri, yakalandılar

Kayseri'de ikametlere dadanan ve bir çok hırsızlık olayına karışan kişilere dönük operasyonda onlarca şüpheli gözaltına alındı.

 

Kayseri’de ikametlerden hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ikametlerden para, ziynet eşyası hırsızlığı yapan şüpheli şahısların yakalanması ve meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması için operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 21 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise çok sayıda suç aleti ele geçirildi.
Gözaltına alınan 21 kişinin işlemleri sürüyor.
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23