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Raflardaki yoğurtlar ekşimiyor!

Ekşiyen yoğurt gerçek yoğurttur ama marketten satın aldığımız yoğurtlar ekşimiyor.

11 Ekim 2018 Perşembe 19:03
Raflardaki yoğurtlar ekşimiyor!


Bakteriler, her zaman zararlı varlıklar değillerdir. Bazı türleri hastalıklara yol açar. Ama aynı zamanda, vücudumuzda bizimle barışık yaşayan pekçok dost bakteri türü de mevcuttur. Bunlar, hastalık yapan (patojen) bakterilere karşı bizi savunurlar. Bağışıklık sistemimizin parçası olarak enfeksiyonun önlenmesine yardımcı olurlar. Ayrıca, bağırsaklarda bazı vitaminlerin sentezini, sindirimin normal işleyişini, gıdaların emilmesini sağlarlar. İşte probiyotikler de bu dost bakterileri olan gıdalardır. Ne var ki, bu dost bakteriler; hazır gıda sanayi tarafından ürünlerinin raf ömrünü uzatmak için katkı maddeleri kullanılarak öldürülmektedir. Bunun sonucunda, yediğimiz yoğurtlar yoğurt, peynirler peynir olmaktan çıkmaktadır.

Konunun en açık şekilde anlaşılır olması yoğurtla mümkün. Yoğurt iki-üç gün içinde “ekşiyen” bir besin maddesidir. Bu haliyle de sütten de üstün değerde bir besin maddesi olarak bilinir. Bazı kimseler ekşimiş yoğurt sevmez. Bu sadece bir zevk meselesidir. Gerçekte yoğurt ekşimiş ise besin değeri artmıştır. Yani içindeki “prebiyotik” dost bakteriler çoğalmıştır.

Market raflarında kesinlikle “ekşimiş” yoğurt bulamazsınız.

Onları alıp evinizde ekşimesini de bekleyemezsiniz. Çünki asla ekşimezler! O yoğurtlar üretim esnasında katkı maddeleriyle içlerinde “dost bakteri” yaşamaz hale gerilmiş, sadece “adı yoğurt”lardır!

Gıda sanayicileri bunu bilmiyor mu? Elbette biliyorlar!

Bunu bildikleri için bu defa raf ömrü çok az olan ürünleri de ayrı propagandalarla piyasaya sürüyorlar. Onlar için kullandıkları slogan ise “prebiyotik ürün”..

O halde uyanık olmalısınız. Mandıra veya şişe sütü alıp yoğurdu kendiniz yapmalısınız. Yoğurdunuz ekşiyince de üzülmemeli bil’akis sağlıklı bir gıda yapmış olduğunuz için sevinmelisiniz.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 19:03
  1. market yoğurtdu
  2. gerçek yoğurt ekşir mi

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