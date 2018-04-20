Rafael Nadal, Monte Carlo'da yarı finalde

Daha önce 10 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı turnuvanın tek erkekler çeyrek finalinde korta çıkan İspanyol Nadal, önceki turda eski dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic'i eleyen Thiem ile karşılaştı.

Rakibi karşısında zorlanmayan Nadal, 1 saat 7 dakikalık mücadelenin ardından 6-0 ve 6-2'lik setlerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

Turnuvada 14'üncü kez yarı finale kalma başarısı göstererek rekor kıran İspanyol tenisçi, bu turda Bulgar Grigor Dimitrov ile kozlarını paylaşacak.