0553 313 94 23

Quaresma'dan transfer yorumu

- Kasımpaşa'nın yeni transferi Ricardo Quaresma:"Kasımpaşa'nın hedeflerine ulaşması için mücadele etmek ve bunun için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum"

29 Ağustos 2019 Perşembe 23:03
Quaresma'dan transfer yorumu


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş ile sözleşmesini sonlandırdıktan sonra Kasımpaşa ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, lacivert-beyazlı takımın başarısı için elinden geleni yapacağını söyledi.

Kulübün sosyal medya hesaplarında açıklaması yer alan 35 yaşındaki futbolcu, "Kasımpaşa'nın bir parçası olduğum için mutluyum. Buradaki herkese bana gösterdikleri ilgiden ve sevgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Şimdi Kasımpaşa'nın hedeflerine ulaşması için mücadele etmek ve bunun için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum." diye konuştu.

Kulübün başarılarında pay sahibi olmak istediğini aktaran tecrübeli kanat oyuncusu, "Aslında her zamanki gibi hedeflerim var. Elimden gelenin en iyisini yapmak, bu oyunun keyfini çıkartmak ve Kasımpaşa'nın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabilmek. Burada olduğum süre boyunca diğer takımlarda yaptığım gibi yine taraftarlar için bu takım için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Quaresma, "Şimdi futbol oynama ve insanların benden beklediği futbolu gösterme zamanı." diyerek sözlerini tamamladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 23:03
  1. Beşiktaş
  2. Futbol
  3. Kasımpaşa
  4. Ricardo Quaresma
  5. SÜPER LİG
  6. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den "Cammu Keşmir" açıklaması
    1. ABD'den "Cammu Keşmir" açıklaması
    2. Bakan Albayrak'tan Türk lirası..
    3. Maden ocağında göçük: 1 ölü!
    4. Bakan Kasapoğlu'ndan Trabzonspor'a..
    5. Çarpıcı açıklama: ABD Türkiye'yi..
    6. Filipinler Devlet Başkanı Duterte..
    7. 15 yaşındaki kız doğum gününde tüfekle..
    8. Quaresma'dan transfer yorumu
    9. Bakan Kasapoğlu, Trabzonspor’u tebrik..
    10. Quaresma: "Şimdi insanların benden..
    11. ABD'den Lübnan merkezli bankaya yaptırım
    12. Inter, Sanchez'i kiraladı
    13. Hamit Altıntop'tan kura değerlendirmesi
    14. Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
    15. Derede bir erkek cesedi daha bulundu
    16. Çavuşoğlu, Norveç'te saldırıya uğrayan..
    17. Quaresma, Beşiktaş taraftarlarına veda..
    18. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde..
    19. Trabzonspor gruplara adını yazdırdı!
    20. Zonguldak’ta maden ocağında göçük: 1..
    21. Kayıp kişiyi üvey amcası öldürdü..
    22. Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği..
    23. Öldüğü evinde 1 hafta sonra bulundu
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Biz basını..
    25. Voleybolda milli maçın ardından
    26. İşten çıkartılan İBB çalışanlarının..
    27. Quaresma, Kasımpaşa'da ilk..
    28. Akit sordu, vatandaş cevapladı:..
    29. Real Madrid'den Şampiyonlar Ligi..
    30. "Real Madrid ile yarım kalmış bir..
    Nihat Genç, Soner Yalçın’ı böyle hoplattı! “Odatv satıldı”
    Nihat Genç, Soner Yalçın’ı böyle hoplattı! “Odatv satıldı”
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı