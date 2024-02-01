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Gündem Putin’in Türkiye ziyaretinin tarihi belli oldu!
Gündem

Putin’in Türkiye ziyaretinin tarihi belli oldu!

Yeniakit Publisher
2024-02-01 11:34:00 -
Putin’in Türkiye ziyaretinin tarihi belli oldu!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi ziyaret tarihi belli oldu. Putin'in, 12 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği açıklandı. Bu ziyaret kapsamında, iki liderin bölgesel ve uluslararası konularda önemli meseleleri ele alması ve ilişkileri güçlendirmesi bekleniyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in şubat ayında gerçekleştireceği Türkiye ziyaretine dair beklentiler artıyor.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov'un paylaştığı bilgilere göre, Putin'in ziyareti sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna meselesinin ele alınması öne çıkacak.

12 Şubat'ta gelmesi bekleniyor

Rus medyasının aktardığına göre, Putin'in 12 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geleceği belirtiliyor.

Aynı dönemde Erdoğan'ın da 14 Şubat'ta Mısır'a gitmesi planlanıyor. Putin'in Türkiye ziyareti, bölgesel konulardaki gelişmeler açısından önem taşıyor.

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