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Gündem Putin talimatı verdi... 'Yenilmez' aktif edildi! Yer altına indirildi
Gündem

Putin talimatı verdi... 'Yenilmez' aktif edildi! Yer altına indirildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "yenilmez" dediği Avangard balistik füzesi yer altındaki hangara yerleştirilerek aktifleştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 13:55:00 - 2020-12-16 14:23:18

Rusya'nın 2018 yılında testlerini başarıyla gerçekleştirdiği ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in testleri izlerken "yenilmez" olarak yorumladığı Avangard kıtalararası balistik füzesi, geçtiğimiz yıl Rus ordusunun envanterine girmişti. Ses hızının 27 katı hızda ilerleyen aynı zamanda dikey ve yatay pozisyonda ilerleyerek sınıfının en gelişmiş balistik füzesi olma özelliği taşıyan füze sistemi, Rus ordusu tarafından aktif hale getirildi. Rusya tarafından 24-26 Kasım 2019 tarihlerinde Yeni START anlaşması prosedürlerine uygun olarak ABD denetim grubuna gönderilen füze sistemi ile ilgili Rus ordusu harekete geçti.

Orenburg Bölgesi'ne konuşlandırıldı

Diğer ülkelerin füze savunma sistemlerini delebilen, bu sistemleri imha edebilme özelliği taşıdığı savunulan Avangard kıtalararası füze sistemi, başkent Moskova'nın bin 478 km güneyinde Ural Nehri kıyısında bulunan Orenburg Bölgesi'ne konuşlandırıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı füze sistemlerinin yer altındaki hangara yerleştirilme sürecinin birkaç saat sürdüğünü duyururken, aynı zamanda füze sisteminin kurulmasının Rusya ordusunun 2020 yılı faaliyetlerinde yer aldığını aktarıldı.

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