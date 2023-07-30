Putin'den Türkiye'de doğal gaz merkezi açıklaması

Türkiye ile ilişkileri değerlendiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’de kurulması planlanan gaz dağıtım merkezi ile ilgili de konuştu. Bu planın hala gündemlerinde olduğunu belirterek, “Gaz dağıtım merkezi konusu gündemde kalmaya devam ediyor, ancak şu bilinmeli ki depolarda gaz depolanmayacak, bu merkez sadece bir e-ticaret platformu olarak faaliyet yürütecek” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme planladıklarını hatırlatan Putin, “Erdoğan, beni seçimden önce de Türkiye’ye davet etti, ancak seçimler öncesinde ziyaret konusunun iç siyasi süreci etkilemeye yönelik bir girişim olarak algılanabileceği için kimsenin spekülasyon yapmaması amacıyla bu ziyaretten vazgeçildi” diye konuştu. Ancak Erdoğan ile görüşme gerçekleştireceklerinin de altını çizen Putin, “Erdoğan ile birbirimizi göreceğimiz konusunda anlaştık, ya o bize gelecek ya da ben ona gideceğim, göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA