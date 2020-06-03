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Dünya

Putin'den Suriye hamlesi! Görüntüler ortaya çıktı

Libya'da darbeci Hafter'e destek veren Rusya, Suriye'deki ateşkesi bozmanın yollarını arıyor. Moskova, katil Esed'e Mig-29 tipi savaş uçakları gönderdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 11:06:00 -

Kremlin’e yakınlığıyla bilinen Avia.pro’nun haberine göre Rusya, Suriye’de Şam rejimine Mig-29 tipi savaş uçakları gönderdi.

Suriye’deki askeri kaynaklara dayandırılan haberde, uçakların sevkıyatının iki seferde yapıldığı, son uçağın 31 Mayıs’ta teslim edildiği ve uçakların öncelikle Hmeymim Hava Üssü’ne konuşlandırıldıkları, daha sonra farklı üslere sevk edilecekleri bilgileri yer aldı.

Haberde ayrıca, ABD Savunma Bakanlığı’nın geçtiğimiz hafta Moskova yönetiminin Libya’daki darbeci Halife Hafter’e 14 savaş uçağı gönderdiği belirtilen rapora göndermede bulunularak, “Uçakların Libya için hazırlandığı iddia edilmişti” ifadesine yer verildi.

Esed rejimi birkaç gün önce Rusya’nın verdiği Mig-29 savaş uçaklarını kullanmaya başladı.

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Yorumlar

Alparslan 1071

Kadın çoluk çocuk katili şerefsiz moskof ve dalkavuğu esed!!!!
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