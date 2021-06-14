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Dünya Putin'den o iddialara yalanlama: Ben talimat vermedim
Dünya

Putin'den o iddialara yalanlama: Ben talimat vermedim

Rusya Lideri Vladimir Putin, ülkede muhaliflerin lideri Aleksey Navalny'nin öldürülmesi için talimat verdiği yönündeki iddiaları yalanladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 14:40:00 - 2021-06-14 14:51:39
Putin'den o iddialara yalanlama: Ben talimat vermedim

 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Aleksey Navalnıy'ın vurulması için talimat verdiğine dair iddiaları yalanladı.

Çarşamba günü Cenevre'de ABD Başkanı Joe Biden'la ilk yüz yüze görüşmesini gerçekleştirecek olan Putin, 3 yıl aradan sonra ilk kez ABD basınına demeç verdi.

NBC News'e konuşan Putin, Navalnıy'ın vurulması yönünde talimat verdiği iddialarını reddederek "Bakın, bu ülkede bu tür kararlar devlet başkanı tarafından alınmaz" dedi. Navalnıy'ın sıradan bir mahkum olduğunu ve kendisine diğerlerinden daha kötü şekilde muamele edilmeyeceğini belirtti.

"ABD, siber saldırı suçlamalarıyla ilgili kanıt sunsun"

Washington'un ABD'ye yönelik siber saldırıların arkasında Rus hackerların veya hükümetinin olduğuna dair suçlamalarını 'zırva' olarak niteleyen Putin, ABD hükümetinden buna ilişkin kanıt sunmasını istedi.

"Biz her türlü şeyle suçlandık. Seçimlere müdahale, siber saldırılar ve diğerleri. Ama bir kez bile, bir kez bile kanıt veya ispat sunma zahmetine girmediler. Bunlar dayanaksız suçlamalar" diyen Putin, ABD ve Rusya'nın siber suçlarla mücadeleye karşı güçlerini birleştirmeleri çağrısını yineleyerek bu süreci ABD'li partnerleriyle başlatmayı umduklarının altını çizdi.

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