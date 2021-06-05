Putin'den dikkat çeken açıklama: Tarihte eşi görülmemiş bir seviyeye ulaştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda, Xinhua Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni He Ping'in Çin-Rusya ilişkilerine ilişkin sorusunu cevapladı.

Putin, kısa süre önce Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'le birlikte, iki ülke arasında nükleer enerji alanında yapılan iş birliği neticesinde dört nükleer güç ünitesinin hizmete girmesine tanıklık ettiğini anımsatarak, bunun iki taraf arasında yüksek teknoloji alanında yürütülen önemli bir iş birliği projesi niteliği taşıdığını söyledi.

İki ülkenin geniş ortak çıkarlara sahip olmasının, iş birliğinin derinleştirilmesi için önemli bir zemin hazırladığına dikkat çeken Putin, ikili ticaret hacminin senelerdir 100 milyar doların üzerinde olduğunu, geçen yıl kritik salgın ortamında bile bu seviyenin korunduğunu ve 2024'te söz konusu rakamın 200 milyar dolara yükseltilmesinin beklendiğini ifade etti.

Rusya ve Çin'in, uçak imalatı, uzay, enerji, çevre koruma ve kültür alanlarında da sıkı iş birliğini sürdürdüğüne işaret eden Putin, Çin'le birlikte Avrasya Ekonomi Birliği'nin Kuşak ve Yol İnisiyatifi'yle kenetlenmesini güçlendirmeye hazır olduklarını vurguladı. İki ülkenin uluslararası sorunlarda koordinasyon ve iş birliğini güçlendirerek ortak çıkarlarını koruyacağını hatırlatan Putin, "Rusya ile Çin arasındaki stratejik iş birliğinin, küresel stratejilerdeki istikrarın korunmasına yarar sağladığı konusunda bir şüphem yok" dedi.

Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasındaki ilişkiye de değinen Putin, "Şu an Rusya-ABD ilişkilerinin düşük seviyede" ilerlediğini kaydederek ABD Başkanı Joe Biden ile kısa süre sonra Cenevre’de yapacağı görüşmede herhangi bir atılım kaydedilmesini beklemediğini söyledi.

Görüşmede, ikili ilişkiler, silahsızlanma, terörle mücadele, Kovid-19’la mücadele ile çevre konularının ele alınacağını belirten Putin, görüşmenin yapıcı olmasını umduğunu vurguladı. Putin ve Biden, 16 Haziran’da Cenevre'de bir araya gelecek.