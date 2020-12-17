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Aktüel Putin'den "Dağlık Karabağ'da mevcut statüko korunmalı" açıklaması
Aktüel

Putin'den "Dağlık Karabağ'da mevcut statüko korunmalı" açıklaması

Yeniakit Publisher
2020-12-17 16:40:29 -
Putin'den "Dağlık Karabağ'da mevcut statüko korunmalı" açıklaması

MOSKOVA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ'daki mevcut statünün değişmemesi gerektiğini belirterek, "Statükonun Dağlık Karabağ ve Ermenistan arasında iletişimin sağlanması şartıyla kayda alınması ve geleceğe taşınması gerekiyor." dedi.

Putin, başkent Moskova'da video konferans yoluyla düzenlediği yıllık basın toplantısında, Dağlık Karabağ meselesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Dağlık Karabağ'da çatışmaların yaşandığını anımsatan Putin, "Dağlık Karabağ’daki durum da sonunda kontrol altından çıktı. Bu gerginlik senelerce yaşandı. Bunun dışardan müdahaleyle olduğunu düşünmüyorum. Bu bölgede defalarca ufak temaslar oldu, küçük çapta çatışmalar. Sonunda da (son) çatışmalar meydana geldi." dedi.

Rusya'nın çatışmaların yaşanmasına ve kanın dökülmesine her zaman karşı çıktığına değinen Putin, bu pozisyonu, Rusya’nın eşbaşkan olduğu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu kapsamında savunduklarını kaydetti.

Azerbaycan’a Dağlık Karabağ'da 7 bölgenin verilmesi ve Dağlık Karabağ’ın statüsünün değişmemesi yönünde pozisyon sergilediklerini belirten Putin, "Mevcut statükonun, Dağlık Karabağ ve Ermenistan arasında iletişimin sağlanması şartıyla kayda alınması ve geleceğe taşınması gerekiyor. Bunun için Ermenistan ile Dağlık Karabağ'ı bağlayan Laçin koridorunun oluşturulması planlandı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Dağlık Karabağ meselesindeki pozisyonunu değerlendiren Putin, "Türkiye'ye göre, Azerbaycan, kendi topraklarını işgalden kurtarılmasıyla ilgili haklı davasını yürüttü." dedi.

Putin, "Uluslararası hukuk açısından, tüm topraklar Azerbaycan’ın ayrılmaz parçasıdır. Ermenistan, Dağlık Karabağ’ın bağımsızlığını tanımadı. Bu açıdan da uluslararası hukuka göre, Dağlık Karabağ Azerbaycan’ındır." yorumunda bulundu.

Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya’nın 10 Kasım'da Dağlık Karabağ'da ateşkesi sağlayan ortak açıklama yaptığını hatırlatan Putin, yapılan anlaşmayla çatışmaların sona erdiğine değinerek, "Bununla tarafların çatışmaların ardından bulundukları yerde kalması yönünde anlaştık. Bu bağlamda, teknik sorunlar oluşabiliyor." dedi.

Putin, Dağlık Karabağ'da ateşkes sürecinin şimdiye kadar bir kez ihlal edildiğine vurgu yaparak, "Bunun tekrarlanmayacağını ve tarafların masaya oturacağını umuyorum. Bu Rusya'nın mı AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının mı arabuluculuğunda olur, fark etmez." diye konuştu.

Dağlık Karabağ'da geçici olarak bulunan Rus asker sayısının yükseltilmesi ihtimalini değerlendiren Putin, bunun ilgili tarafların anlaşmasıyla olabileceğini belirtti.


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